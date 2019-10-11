döneme, “Büyüme ve değişmenin zor yolculuğu” diyen 38 yaşındaki oyuncu, “Kimse boşanmak için evlenmiyor. Onunla tanıştığımda 24 yaşındaydım ve başka bir hayatın var olduğunu bile bilmiyordum. Şimdiyse kendimi anlıyor, zevkli bir yaşam sürüyorum ve mutluyum” dedi.