"BEN SAKİNDİM, O SÜREKLİ AĞLADI"

İkinci kez anne olan Dewan, doğum sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

Arka fonda 'The Devi Prayer' çalıyordu. Çok sakinleştirici bir parçadır. Oğlum da bu eserle doğdu. İkinci evladım olduğu için daha sakindim. Neler olacağını bildiğimden, anın tadını çıkardım. Nişanlım Steve ise sürekli ağladı.