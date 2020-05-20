FOTOĞRAFTAKİ O DETAY TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU

Jennifer Lopez'in fotoğrafında kel ve maskeli bir adamın olduğu görüldü. Bunun üzerine Lopez'in takipçileri, şarkıcının paylaşımına "Arkanda kim var?", "Arkandaki adam korkutucu ve ürkütücü" şeklinde yorumlar yaptı.