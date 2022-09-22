Jehan Barbur'un kaleminden Garam raflarda!

Var olmanın buruk sancısını mısralarına işleyen sanatçı Jehan Barbur'un son şiir kitabı Garam, İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı
Yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla sanatseverlerin beğenisini kazanan Jehan Barbur, kaleme aldığı yeni şiir kitabı Garam ile bir kez daha okurlarının yüreğine dokunuyor.
Garam sanatçının şiir kitaplarına bir yenisi olarak eklenirken; dizelerdeki ritim, müzikten edebiyata okurlarını kuşatıyor.
Yaşamın düşe kalka ilerleyen yolculuğunu şiirlerine işleyen Jehan Barbur, yeni kitabında "Ben bu yaşamayı/ Yapamamaktayım/ Yalpalamaktayım" diyerek okurlarına sesleniyor. Zorlukların dünyasında benliğini sorgulayanlara ve yalnızlığına alışmaya çalışanlara hitap edilen Garam, bir iç yolculuğun ve anlam arayışlarının yansımalarını sunuyor.
Jehan Barbur, kaleme aldığı sözlerde insanın en içten duygularına yer verirken; sesinin büyüsüne Garam ile birlikte kaleminin sırlarını da ekliyor. Dizelerinde insandan ve ruhun notalarından izler taşıyan Garam, İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarıyla buluşmayı bekliyor.
KİTAP HAKKINDA
Sonra ne oldu? İnsan, ona öğretilen yalanı yaşamak için yeni yalanlar yazdı. Yalandan bir hayatın içine kendini önemlice koydu. Esnemeyi yadsımış, Tanrısız bir dinin kuralını işler kıldıkça kendini önemden saydı. Sevdi insan yalanı ve yalanmayı... Kimileri buna ömür kimileri vecibe dedi.
İçimden hep Uyanmalıyım duasını sayıklamışım. Belli ki hâlâ tuhaf bir uykudayım.
*Haberin kapak görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!