Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Jeffrey Epstein olayında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çocuk yaştaki kız çocuklarının istismar edildiği pek çok ünlü ve tanınmış kişilerin de adının geçtiği skandal olayların ana kahramanı Jeffrey Epstein'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Jeffrey Epstein hakkında bilgiler...