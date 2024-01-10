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        Haberler Gündem Jeffrey Epstein kimdir? Skandal olayların başkahramanı Jeffrey Epstein ölümü ve hayatına dair bilgiler

        Jeffrey Epstein kimdir? Skandal olayların başkahramanı Jeffrey Epstein'e dair bilgiler

        Jeffrey Epstein olayı, son yılların en büyük skandallarından biri durumunda. ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davası gündemdeki yerini koruyor. Peki, skandal olayların başkahramanı Jeffrey Epstein kimdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:06
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        • 1

          Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Jeffrey Epstein olayında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çocuk yaştaki kız çocuklarının istismar edildiği pek çok ünlü ve tanınmış kişilerin de adının geçtiği skandal olayların ana kahramanı Jeffrey Epstein'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Jeffrey Epstein hakkında bilgiler...

        • 2

          JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?

          Amerikalı finansçı, iş insanı ve pedofili suçlusu Jeffrey Epstein, 20 Ocak 1953'te Brooklyn, New York'ta, Yahudi bir ailede doğdu. Jeffrey Epstein, Amerikalı bir milyarder iş adamı ve mali suistimal suçlamalarıyla ünlenen bir figürdür. Finansal danışmanlık şirketi olan J. Epstein & Company'nin kurucusuydu ve finans dünyasında önemli bağlantılara sahipti.

        • 3

          Epstein, lüks yaşam tarzıyla tanınırken, sosyal çevresinde birçok etkili isimle ilişki içindeydi, bunlar arasında siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyasından isimler bulunuyordu. Epstein, 14 yaşındaki bir kıza seks için para ödemekle suçlanmasının ardından ilk olarak 2005 yılında Florida'da tutuklandı.

        • 4

          Reşit olmayan onlarca kız benzer cinsel istismar suçlarını yöneltti ancak savcılar nihayetinde Epstein'in 2008 yılında bir kadının suçlamalarını kabul etti. Jeffrey Epstein 6 Temmuz 2019'da Florida ve New York'ta küçük çocukları taciz etmek ve fuhuş nedeniyle hakkındaki suçlamalardan dolayı tekrar tutuklanıp cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini asarak 66 yaşında yaşamına son verdi.

          Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell reşit olmayan kadınları tuzağa düşürmekten yargılandı ve 2021 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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