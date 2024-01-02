ABD'de mahkemeden Epstein kararı: Bağlantılı 200 isim açıklanacak
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in mahkeme belgelerinde adı geçen 200'den fazla kişinin kimliği, itiraz süresinin sona ermesiyle kamuoyuna açıklanacak. Listede Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da adı geçtiği belirtiliyor.
Aralık ayında ABD medyasında yer alan haberde; Jeffrey Epstein'in mahkeme belgelerinde adı geçen cinsel istismar mağdurları, dava tanıkları ve skandalla geçici bağlantısı olan mahkeme belgelerinde adı geçen 200'den fazla kişinin kimliği açıklanacağı açıklanmıştı.
YARGIÇ 1 OCAK'A KADAR SÜRE VERMİŞTİFotoğraf: DHA
Bu kişilerin karara itiraz etmeleri için 1 Ocak'a kadar süreleri olduğu ifade edilmişti.
Davayla ilgili kayıtların birçoğu geçmiş yıllarda kamuya açıklansa da hakim, kayıtların potansiyel gizlilik gerekçesiyle başlangıçta saklanan bazı bölümleri ve kayıtlarda adı geçen belirli kişiler hakkında nelerin açıklanabileceği konusunda tespitlerde bulunmuştu.
BAZI BÖLÜMLER GİZLİ KALMAYA DEVAM EDECEK
Yargıç, Epstein tarafından cinsel tacize uğradıklarında çocuk olan ve mahremiyetlerini korumaya çalışan kişiler dahil olmak üzere kayıtların bazı bölümlerinin gizli kalması gerektiği sonucuna varmıştı.
Epstein'in Eski ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew gibi isimlerle yakın bağlantıları olduğu ifade edilmişti. Ancak bu isimler milyarderle sadece uzaktan tanıştıklarını öne sürmüştü.
İSİMLER BUGÜN AÇIKLANABİLİR
Bugün ise itiraz sürecinin sona ermesinin ardından isimlerin açıklanması bekleniyor.
İddialara göre isminin açıklanması kesin görünen isimlerden biri Eski ABD Başkanı Bill Clinton.
Clinton'ın bahsedilen mahkeme kayıtlarında 'John Doe 36' koduyla yer aldığı belirtildi.
Clinton'ın isminin belgelerde 50'den fazla kez geçtiği belirtilirken, yasa dışı bir faaliyette bulunduğuna dair bilginin olmadığı da vurgulandı.
JEFFREY EPSTEIN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Hapishane, sonrasında kapatılmıştı.
KIZ ARKADAŞI DA HAPİS CEZASINI ÇEKİYOR
Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Maxwell, suçlu bulunmasının ardından 20 yıl hapis cezasını çekiyor.
* Haberin görselleri Associated Press ve DHA'dan servis edilmiştir.