Jeffrey Carlson hayatını kaybetti

1970'te ABD'de yayınlanmaya başlayan 2011'de son bulan 41 yıllık dizi 'All My Children'da rol alan ABD'li oyuncu Jeffrey Carlson'dan acı haber geldi. Carlson'ın 48 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Jeffrey Carlson'ın vefatını tiyatro eleştirmeni Adam Feldman duyurdu.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALMIŞTI

Carlson, 'All My Children'ın yanı sıra Broadway'deki 'Thief River', 'Romeo in Romeo and Juliet', 'The Goat or Who is Sylvia' gibi oyunlarda da rol almıştı.

