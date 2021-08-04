Jeffrey Bruma Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Kulübü, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg´da forma giyen Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul´da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.