Amerikalı yazar Rushkoff da son kitabında zengin milyonerlerin yaptığı hazırlıklardan bahsederken, şu açıklamaları yaptı:

“JC’nin gerçek tutkusu sadece milyonerler için birkaç izole, militarize inziva tesisi inşa etmek değil, aynı zamanda başkaları tarafından modellenebilecek yerel olarak sahip olunan sürdürülebilir çiftliklerin prototipini yapmak ve nihayetinde Amerika’da bölgesel gıda güvenliğinin yeniden sağlanmasına yardımcı olmaktı.”