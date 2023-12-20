Bununla beraber Rushkoff, sığınakların milyarderleri felaketlerden koruyamayacağını çünkü nihayetinde toplumun geri kalanının işleyişine bağlı olacaklarını savunuyor.

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in Hawaii'de içinde bir kaçış kapısı ve iki bağlantılı malikaneye giden bir tünel bulunan 5 bin metrekarelik bir yer altı sığınağına 100 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı bildirildi.