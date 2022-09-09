Reuters

ABD'li arazi aracı üreticisi Jeep, 2025 yılı sonuna kadar 4 yeni elektrikli model tanıtacağını açıkladı.

Bu kapsamda tamamen elektrikli Recon modelini tanıtan marka, Avrupa için özel geliştirdiği Avenger EV modelinin de ön gösterimini yaptı.

FCA ve PSA'nın birleşerek Stellantis'i kurmasının ardından Stellantis bünyesine geçen Jeep'in CEO'su Christian Meunier, tanıtacakları yeni modeller ile rakiplerinden ayrışacaklarını açıkladı.

Recon'un 2024'te ve Avenger'in da 2023'te satışa sunulacağını bildiren Meunier, "Şuan için büyümeden daha çok doğru yolda ilerlediğimizden emin olmak istiyoruz" dedi.

ABD'li markanın CEO'su, 2030 yılında Avrupa'daki satışlarının tamamının elektrikli araçlardan oluşacağını, ABD'de ise elektrikli araçların markanın satışlarının yarısını oluşturacağını kaydetti.

Verilen bilgiye göre, Jeep'in önümüzdeki yıllarda Çin pazarında da elektrikli modellerin satışına başlama hedefi bulunuyor.