Jeanine Áñez - Bolivya'nın geçici devlet başkanı BBC'ye konuştu: Evo Morales geri dönerse yargılanabilir

Bolivya'nın geçici devlet başkanı Jeanine Áñez, Meksika'ya sığınan eski Devlet Başkanı Evo Morales'in Bolivya'ya dönmesi durumunda yargılanabileceğini söyledi. Morales'in yargıç karşısına çıkması gerektiğini belirten Áñez, "Çünkü o ülkeyi en korkak şekilde terk etti. Bu ülkenin adalet sistemine hesap vermesi gerektiğini o da biliyor. Üstelik kendisine sığınma hakkı verildikten sonra siyaset yapmaya devam ederek tüm sığınma kurallarını çiğniyor" dedi.

BBC'ye konuşan Áñez, Soğuk Savaş döneminden kalma bir askeri darbe ile iktidara gelmediğini belirterek, "Artık devir değişti. Darbeler başka durumlarda olurdu. Bugün Bolivya'da olan şey insanların sandıklarda kullandığı oya sahip çıkması" dedi.

Áñez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilk defa olmuyor. 2016'de Morales referanduma giderek halka bir dönem daha aday olmasına izin verecek bir anayasa değişikliği yapma fikrini sordu. Halk 'hayır' dedi."

Jeanine Áñez, ordunun siyasete dahil olmasıyla iktidara geldiği için bazı Bolivyalıların kendisini meşru görüp görmeyecekleri ile ilgili bir soruya ise "Hayır, Bolivya halkı yöneticilerini seçme hakkını yeniden kazandı. Bütün bu kaosun arkasında da bu yatıyor. Morales bizi 20 Ekim'de seçime götürdü ve açık bir seçim yolsuzluğuyla karşılaştık" yanıtını verdi.

Áñez dün de Morales'in 3 ay içinde yapılması planlanan seçimde aday olmasına izin verilmeyeceğini söylemişti.

Morales destekçileri sokaklarda

2006'da Bolivya Devlet Başkanı seçilen Evo Morales, geçen ayki tartışmalı genel seçim sonrası ordunun çağrısı üzerine görevi bırakarak ülkesini terk etmişti.

Morales'in destekçileri yaşananların bir darbe olduğunu söylüyor.

Morales'in en büyük destekçileri arasında yerli gruplar yer alıyor

Bir süredir Morales karşıtlarının protesto gösterileri düzenlediği Bolivya'da son dönemde iktidar değişiminin ardından Morales destekçileri protestolar düzenliyor.

Protestolarda Morales'i destekleyenlerden en az bir gösterici ölmüştü.