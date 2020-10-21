Fulham'da Jean Michael Seri kadro dışı kaldı. Londra ekibi bu sezon Premier Lig'de forma giyecek 25 kişilik kadrosunu duyururken Fildişi Sahilli orta saha listede yer almadı.

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Seri, bu sezon Fulham formasıyla Lig Kupası'nda iki maça çıkmıştı.

Fulham'da liste dışı kalan Jean Michael Seri'nin adı yaz transfer döneminde bir kez daha Galatasaray'la anılıyordu.

"NICE İÇİN GALATASARAY'I BEKLETTİ"

Yaz aylarında Jean Michael Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ancak başarılı olamayan Galatasaray'ın, "Nice" engeline takıldığı ortaya çıktı.

France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı. Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini Lyon'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.