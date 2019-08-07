Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jean Michael Seri, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından konuştu.

Maç sonu duygularını paylaşan Jean Michael Seri, "Geldiğim andan itibaren bu kulübün değerlerini anlamaya çalıştım. Burada büyük bir kulüp gördüm. Burada formayı terletmeniz ve kupalar kaldırmanız gerekiyor." dedi.

Jean Michael Seri sözlerini, "Bundan sonra elimden geleni yapacağım ve hocanın istediklerini yerine getireceğim." ifadeleriyle tamamladı.