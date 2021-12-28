Ölümüyle ilgili şaşırtan iddia

HABERTURK.COM

Aralarında "Dallas Buyers Club" (Sınırsızlar Kulübü) ve "Wild" (Yaban) gibi sinema filmleri ile "Big Little Lies" ve "Sharp Objects" gibi dizilerin de bulunduğu birçok ödüllü yapıma imza atan Kanadalı yönetmen Jean Marc Vallee, yaşamını yitirmişti.

Kanada'nın Quebec kentinin dış kesimlerindeki kulübesinde cansız bedeni bulunan 58 yaşındaki Vellee'nin ölüm nedeni hakkındaki iddia herkesi şaşırttı.

Deadline'ın haberine göre; Jean Marc Vallee, aslında 25 Aralık'ta ölmüştü ancak cansız bedeni bir gün sonra sabah saatlerinde bulundu. Site, Vallee'nin kalp krizinden öldüğüne yönelik inancın ağırlıkta olduğunu belirtti.

SAĞLIKLI YAŞAM TUTKUNUYDU

Bu kalp krizi şüphesi ise Jean Marc Vallee'yi yakından tanıyanlar için kelimenin tam anlamıyla şoke edici oldu. Yakınlarının bildiği üzere Vallee, bir sağlıklı yaşam tutkunuydu.

Hiçbir kötü alışkanlığı olmayan Jean Marc Vallee'nin düzenli egzersiz yaptığı, Wim Hof'un, soğuk ortamlarda uzun süre nefes tutmayı hedefleyen nefes alma yöntemlerini uyguladığı belirtildi. Sağlığına bu kadar dikkat eden Vallee'nin kalp krizinden ölmüş olabileceği iddiası bu yüzden onu yakından tanıyanları şaşırttı.

Kaynaklar Jean Marc Vallee'nin hafta sonu gelmesini beklediği konukları için hazırlandığını da ifade etti.

SON DÖNEMİN YILDIZ YÖNETMENLERİNDEN BİRİYDİ

Matthew McConoughey ve Jared Leto’nun oynadığı, "Dallas Buyers Club" ile sektörün aranan isimlerinden biri olan Jean Marc Valle, 6 Oscar Ödülü adaylığını da elde etmişti.

1963 yılında Montreal'de doğan Jean-Marc Vallée, Quebec Üniversitesi'nde sinema eğitimi almış ve kariyerine kısa filmler ile müzik videoları yöneterek başlamıştı. 1995 ylında ilk uzun metrajlı filmi 'Liste Noire'yi yöneten Jean-Marc Vallée'nin imza attığı yapımların arasında "C.R.A.Z.Y.", "The Young Victoria", "Café de flore", "Dallas Buyers Club", "Wild", "Demolition" gibi filmlerin yanı sıra "Big Little Lies" dizisi de yer alıyor.

Yönetmenin son olarak isimsiz bir film projesinin hazırlığında olduğu biliniyordu.