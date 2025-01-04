JCR Eurasia, Ege Yapı'ya yeniden yüksek kredi kalitesi verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, JCR Eurasia Rating tarafından notun gerekçesi olarak, şirketin gelir üretim çeşitliliği ve güçlü finansal yapısı gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, tüm dünyanın ekonomik olarak zor süreçten geçtiği 2024 yılında 'A+' notu almanın önemine işaret ederek, '2025 yılında enflasyonun ve faizlerin düşmesiyle sektörümüzün parlak günlerine döneceğine inanıyorum. Ege Yapı AŞ olarak bu hareketli döneme hem sağlam finansal gücümüz hem de çok sayıda projemizle hazırız.' değerlendirmesinde bulundu.

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Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia'dan 'A+' notunun teyit edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kabadayı, 'Son yıllarda gayrimenkul sektöründeki daralmaya karşın şirketimizin kredi notunun yüksek çıkması, doğru adımlar attığımızın bir göstergesi. Yurt içi ve yurt dışı piyasaları iyi analiz ederek projelerimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz. Bu sayede hem müşterilerimizi hem de şirketimizi pozitif olarak destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ege Yapı AŞ'nin iştiraki olan EgeYapı Avrupa GYO'nun halka arz için gün saydığını aktaran Kabadayı, 'EgeYapı Avrupa GYO olarak 6-7-8 Ocak'ta talep toplama sürecini yaşayacağız. Tamamlanmış, yapımı devam eden, planlama aşamasında olan projelerimiz ve arsa yatırımlarımızla dengeli bir portföye sahibiz.' açıklamasını yaptı.