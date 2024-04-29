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        Haberler Spor Futbol Jayden Oosterwolde'den geri dönüş mesajı - Futbol Haberleri

        Jayden Oosterwolde'den geri dönüş mesajı

        Trendyol Süper Lig'de en son Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyet ile şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de top koşturan Jayden Oosterwolde, Olympiacos deplasmanında sakatlık geçirmişti. Uzun süre sahalardan uzak kalacağı söylenen Oosterwolde, sosyal medya paylaşımı ile taraftarları heyecanlandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:44
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        Jayden'dan taraftarı heyecanlandıran mesaj!
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        İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ameliyat olan ve sezonu kapattığı öne sürülen Oosterwolde için Olympiakos ile oynanan rövanş karşılaşması öncesi, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

        BU SEZON PERFORMANSI

        Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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