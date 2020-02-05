05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u izlemek üzere Miami’deki Hard Rock Stadyumu’na giden Beyonce ve Jay-Z çifti, maç öncesi Amerikan ulusal marşı okunurken ayağa kalkmadıkları için eleştirilmişti.
Jay-Z, gösterilen tepkilerin ardından törende ayağa kalkmamalarına açıklık getirdi. 50 yaşındaki rap şarkıcısı, New York’taki Columbia Üniversitesi’nde katıldığı bir söyleşide konuşarak, marş esnasında oturmasının bir mesaj taşımadığını, herhangi bir protesto amaçlı olmadığını söyledi.
"SANATÇI GÖZÜYLE GÖSTERİYE BAKIYORDUK"
Jay-Z, “Oturuyorduk ve gösteri başlamak üzereydi. Eşim yanımdaydı ve bana ‘O sahnede olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum’ dedi. Çok heyecanlıydı, çünkü daha önce Super Bowl’da sahne almıştı. Biz de oradaydık ve hemen sanatçı ruh haline girdik. Sadece gösteriye bakıyordum. Mikrofon çalıştı mı? Ses düşük mü kaldı? Bir sanatçı olarak bakmam gerekiyordu. Müziği hissetmezseniz o seviyeye ulaşamazsınız” diye konuştu.
"ELEŞTİRİLERİ TELEFONLA ÖĞRENDİM"
Demi Lovato’nun söylediği marş esnasında oturup performans hakkında konuştuklarını söyleyen Jay-Z, “Ne kadar güzel göründüğünü, sesini, sahnedeki duruşunu konuştuk ve onunla gurur duyduk. Ve sonra performansı bitti, benim telefonum çaldı. ‘Ayağa kalkmadınız’ dedi, ‘Ne?’ diye şaşırdım” şeklinde konuştu.
Yanlarında bulunan sekiz yaşındaki kızları Blue Ivy’nin de yerinden kalkmadığı Super Bowl’da kızının eleştirilmesinin saçma olduğunu söyleyen Jay-Z, “Bizim yanımızda bizim gibi davrandı. Sonuçta o da arabada ‘Geldik mi baba?’ diye sürekli sayıklayan bir çocuk” ifadesini kullandı.
Jay-Z, marş esnadında oturmasının herhangi bir şey için sessiz protesto olduğu şeklinde yorumların yanlış olduğunu da sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!