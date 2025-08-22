Javier Bardem’den İsrail ordusuna Nazi benzetmesi

İspanyol oyuncu Javier Bardem, İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu vururken kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail ordusunu Nazilere benzetti.

Javier Bardem, Instagram hesabından, İsrailli bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu hedef alırken kayda aldığı videoyu paylaştı.

Javier Bardem, videoda keskin nişancının bu anları kaydederken duyduğu sevinci görünce tepki gösterdi ve İngilizce ile İspanyolca olarak şu ifadeleri paylaştı; "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Nazi’dir. 'Schindler'in Listesi'ndeki Amon Göth'ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O, baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu."

Javier Bardem ayrıca; "Bugün, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Filistin halkına karşı aynı terör ve insanlıktan çıkarma mantığını uyguluyor" ifadelerini kullandı.