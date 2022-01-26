Daniel Craig, Javier Bardem'le doğum günleri arasında sadece bir gün olduğu için o yıl film ekibinin ortak bir parti düzenlemeye karar verdiğini söyledi. Bardem'in doğum günü 1 Mart, Craig'inse 2 Mart.

Javier Bardem bu partide Craig'i Marilyn Monroe kılığına girerek şaşırtmış.