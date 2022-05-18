"ARAMIZDAKİ SEVGİ DEVAM EDİYOR"

Yollarını ayıran ikili, "Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.