Jason Momoa: Şu anda bir evim bile yok

İKİ YILIN ARDINDAN BOŞANMA DAVASI AÇTI



Öte yandan ünlü çift, iki yıl önce yaptıkları ayrılık açıklamasında, "Bunu paylaşma nedenimiz haber değeri taşıması değil. Ancak hayatlarımızda saygınlık ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Aramızdaki sevgi devam ediyor. Birbirimizi, olmak istediğimiz kişi olmayı öğrenmek üzere özgür bırakıyoruz" demişti.



Lisa Bonet, bu ayrılık açıklamasından iki yıl sonra Jason Momoa'ya boşanma davası açmıştı. Bonet ve Momoa, ayrılırken birbirlerinden maddi bir talepte bulunmazken, iki çocuklarının velayetini ortak şekilde paylaşmak istedikleri ortaya çıkmıştı.