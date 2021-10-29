Ünlü aktör koronavirüse yakalandı

'Game of Thrones' dizisinde canlandırdığı 'Khal Drogo' karakteriyle yıldızı parlayan ABD'li aktör Jason Momoa, koronavirüse yakalandı.

'Aquaman'in devam filmi 'Aquaman and the Lost Kingdom'ın İngiltere'deki çekimleri esnasında testi pozitif çıkan Momoa, karantinaya girdi.

Momoa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten kaynaklara göre, yapımcılar, filmin çekimlerini durdurma kararı almazken, Momoa'nın sahneleri dışında çekimleri sürdürmeyi planlıyor.