Jason Momoa ile Lisa Bonet ayrılık açıklamasından iki yıl sonra boşanıyor

Momoa verdiği bir röportajda Bonet’e olan aşkını "Onu ilk kez televizyonda gördüğümden beri, “’Anne, onu istiyorum. Hayatımın geri kalanında onunla olmak için uğraşayacağım’ dedim. Her zaman onunla tanışmak istedim. Her zaman bir kraliçeydi" diye anlatmıştı.