Kalidou Koulibaly için Manchester City'den gelen 75 milyon euro'luk teklifi kabul etmeye hazırlanan Napoli, Senegalli stoperin yerine Jason Denayer'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Napoli, Jason Denayer için Lyon'dan menajerler aracılığıyla bilgi istedi. Lyon tarafı ise Belçikalı stoper Jason Denayer için 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini ve bu fiyatın altındaki bir rakamı görüşmeyeceklerini İtalyan ekibine iletti.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Lyonlu Jason Denayer'in menajeri Jesse de Preters, oyuncusunun Napoli ile anılması üzerine İtalya'dan Radio Punto Nuovo'ya konuştu."Denayer, henüz kariyerinin en iyi seviyesine ulaşmadı bile." diyerek sözlerine başlayan Jesse de Preters, "Daha 25 yaşında ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde 6 sezon boyunca forma giydi. Galatasaray'da 2 sezon boyunca oynadı ve inanılmaz taraftar baskısı olan bir yerdi. Ayrıca Celtic gibi her maçın kazanılmasının beklendiği bir yerde de oynadı. Jason, sürekli baskı altında oynamaya alışık bir oyuncu. Napoli gibi büyük bir kulüp için hazır." değerlendirmesini yaptı.

2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jason Denayer, 2018 yazında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olan 25 yaşındaki Jason Denayer, Lyon formasıyla 87 maça çıktı.