Hayatını kaybetti

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1993 ve 1996 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi kazanan orijinal 'Mighty Morphin Power Rangers' serisinde 'Tommy Oliver' karakterini canlandıran Jason David Frank'ten acı haber geldi. Frank'in 49 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. "AİLESİNİN MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİN" Jason David Frank'in temsilcisi, "Böylesine harika bir insanın kaybıyla yüzleştiğimiz bu korkunç dönemde lütfen ailesinin ve arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterin” ifadelerini kullandı.

"İNANAMIYORUM" Son olarak 'Legend of the White Dragon' adlı yapımda rol alan ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Walter E. Jones, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "İnanamıyorum... Özel ailemizin bir üyesini kaybettiğimiz için çok üzgünüm" dedi. Teksas’ta hayatını kaybeden Frank'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

DİZİ HAKKINDA 1993 ile 1996 yılları arasında yayınlandığı dönemde tüm dünyada fenomen haline gelen 'Power Rangers' dizisi, Japonlara özgü film türü ‘tokusatsu’da uyarlandı. Ülkemizde de geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenen dizi, görsel efektleri ve güçlü aksiyon sahneleri ile biliniyor. Fotoğraflar: Splash News, Avalon TELEVİZYONUN OSCAR'LARI SAHİPLERİNİ BULDU