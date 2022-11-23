Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünyadan Jason David Frank hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Jason David Frank hayatını kaybetti

1990’lı yıllara damgasını vuran ünlü 'Power Rangers' dizisinin yıldızı Jason David Frank, yaşamını yitirdi

Giriş: 23.11.2022 - 14:34 | Güncelleme: ABONE OL
Jason David Frank hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Hayatını kaybetti
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

1993 ve 1996 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi kazanan orijinal 'Mighty Morphin Power Rangers' serisinde 'Tommy Oliver' karakterini canlandıran Jason David Frank'ten acı haber geldi. Frank'in 49 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

"AİLESİNİN MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİN"

Jason David Frank'in temsilcisi, "Böylesine harika bir insanın kaybıyla yüzleştiğimiz bu korkunç dönemde lütfen ailesinin ve arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterin” ifadelerini kullandı.

"İNANAMIYORUM"

Son olarak 'Legend of the White Dragon' adlı yapımda rol alan ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Walter E. Jones, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "İnanamıyorum... Özel ailemizin bir üyesini kaybettiğimiz için çok üzgünüm" dedi.

Teksas’ta hayatını kaybeden Frank'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

DİZİ HAKKINDA

1993 ile 1996 yılları arasında yayınlandığı dönemde tüm dünyada fenomen haline gelen 'Power Rangers' dizisi, Japonlara özgü film türü ‘tokusatsu’da uyarlandı.

Ülkemizde de geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenen dizi, görsel efektleri ve güçlü aksiyon sahneleri ile biliniyor.

Fotoğraflar: Splash News, Avalon

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kadının gücü var!
Kadının gücü var!
Kader'i öldüren sevgilisi:
Kader'i öldüren sevgilisi: "Tüfeği boş sanıp, şaka yaptım!"
Araç içerisinde tüfekle vuruldu
Araç içerisinde tüfekle vuruldu
Türkiye, Batı Kudüs'te sivillere yönelik saldırıları kınadı
Türkiye, Batı Kudüs'te sivillere yönelik saldırıları kınadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.