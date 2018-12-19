Yılın başarılı sporcularını bir araya getiren ödül gecesinde ekranın ünlüleri ön plana çıktı.



BBC'nin geleneksel olarak düzenlediği Yılın Sporcu Kişiliği ödül töreni geçtiğimiz akşam Londra'da yapıldı. Törenin en çok dikkat çeken konuğu ise Jasmine Oukhellou oldu.