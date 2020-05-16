2000/2001 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve UEFA Süper Kupa zaferinde attığı 2 golle hafızalara kazınan Mario Jardel'den ilginç bir paylaşım geldi. Brezilyalı golcü, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği dönemden bir fotoğraf paylaşırken o dönem takım arkadaşı olduğu Emre Belözoğlu'nun yüzünü sansürledi.

Jardel, bu fotoğrafı, "Sonsuza dek Galatasaraysınız ya da hiçsiniz" mesajıyla paylaştı.