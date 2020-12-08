Japonya’da Öz Savunma Kuvvetleri hemşireleri, Kovid-19'a karşı Osaka ve Hokkaido’ya sevk edilecek

AA

Savunma Bakanlığının programı kapsamında SDF personeliyle, yerel idarelerin talebi doğrultusunda şehirlerin sağlık kapasitesinin takviye edilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, halka 15 Aralık’a kadar ihtiyaç haricinde dışarı çıkılmaması çağrısı yapılan Osaka ile vaka artışının yoğun yaşandığı kuzeydeki Hokkaido’ya SDF hemşireleri gönderilecek.

Öte yandan, Ulusal Valiler Birliği de (NGA) 13 eyaletten 30’a yakın hemşirenin, salgınla mücadele kapsamında Osaka’ya nakledileceğini açıkladı.

SDF personeli, Şubat ayında Yokohama limanında karantina altına alınan Diamond Princess yolcu gemisine de konuşlandırılmıştı.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 165 bin 174’e, ölü sayısı 2 bin 411’e yükseldi.

Vakalar Tokyo’da 44 bin 3’e, Osaka’da 22 bin 735’e, Kanagawa’da 13 bin 703’e, Aiçi’de 11 bin 451’e, Hokkaido’da 10 bin 163’e, Saitama’da 9 bin 408’e, Çiba’da 7 bin 504’e çıktı.