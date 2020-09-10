Japonya’da bir ilk! Yolcu maske takmadı! Pilot uçağı indirdi!

Japonya'da iç hatlar uçuşunda maske takmayı reddeden yolcu, uçağın acil iniş yapmasına neden oldu. Olay, ülkenin Hokkaido Eyaleti'ndeki Kushiro'dan Kansai Havaalanı'na hareket eden Peach havayolu firmasına ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz pazartesi meydana geldi. Mürettebatın ifadelerin
e göre kalkıştan önce maskesiz olduğu fark edilen yolcu, maske takması yönündeki çağrıya olumsuz yanıt verdi.
EN YAKIN HAVAALANINA İNMEYE KARAR VERDİ
İHA'da yer alan habere göre yolcu, uçağın kalkışından kısa süre sonra ise, maskesiz birinin yanında oturmak istemediğini ifade eden diğer yolculara bağırdı. Kabin ekibinin kendisine yönelik ihtar tutanağı düzenleneceğini söylemesinin ardından sinirlenerek mürettebatı tehdit eden yolcu nedeniyle pilot, kurallara uymayan yolcuyu uçaktan indirmek üzere Niigata Havaalanı'na inme kararı aldı.
124 YOLCUSUYLA BAŞKA HAVAALANINA İNDİ
Plansız inişin ardından diğer 124 yolcusuyla birlikte normal rotasına devam eden uçağın, 2 saat gecikmeyle Kansai Havaalanı'na ulaştığı açıklandı.
YAYGIN BİÇİMDE MASKE KULLANILIYOR
Korona virüs nedeniyle alınan önleyici tedbirler kapsamında havayolu firmalarının yolculardan maske takmasını istediği Japonya’da, maske kullanımı günlük yaşamın her alanında yaygın bir sosyal norm olarak biliniyor. Pandemi süreciyle birlikte maske kullanmayanlara yönelik sosyal baskının arttığına dair haberler ülke kamuoyuna yansırken, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise son olayın maske kullanımı nedeniyle havayolu trafiğinde yaşanan ilk aksama olduğunu belirtiyor.
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