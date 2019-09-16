Japonya'da yaşlı nüfusun 35.88 milyona ulaştığını belirleyen araştırmaya göre, 60 yaş üstü insan sayısı geçen yıla göre 320 bin artış gösterdi. Hükümet, yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının ise %28,4 olarak tespit edildiğini bildirdi. Söz konusu oranın, Birleşmiş Milletler verilerine göre, yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı anlamında dünyadaki en yüksek oran olduğu kaydedilirken, Japonya'yı %23 ile İtalya ve %22,4 ile Portekiz'in izlediği belirtildi.

YAŞLI İŞ GÜCÜNDE DE REKOR

Hükümet verilerine göre, yaşlı işçilerin sayısı da 8,62 milyon ile genel işgücünün %12,9'unu oluşturdu. Söz konusu oranın şimdiye dek kaydedilen en yüksek oran olduğu ifade edilirken, Japonya Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, Japonya'daki yaşlı nüfus oranının 2040'ta %35,3 olacağını öngörüyor.