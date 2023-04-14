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Haberler İş-Yaşam

Japonyada 2022 mali yılında iflas eden firma sayısı arttı

Japonya'da martta sona eren 2022 mali yılında kurumsal iflasların artış gösterdiği bildirildi

Giriş: 14.04.2023 - 08:04 | Güncelleme: ABONE OL
Japonyada 2022 mali yılında iflas eden firma sayısı arttı
AA

Kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank, en az 10 milyon yen (76 bin dolar) borca sahip kurumsal firmaların durumlarını araştırdı.

Araştırmada, Japonya geneli Nisan 2022-Mart 2023 döneminde 6 bin 799 kurumsal firmanın tasfiye işlemlerini başlattığı ortaya çıktı.

ÖNCEKİ YILA ORANLA BÜYÜK ARTIŞ

Bu sayı, önceki mali yıla kıyasla 883 artış kaydetmiş oldu.

Araştırmada iflasa yol açan sebepler arasında en fazla, yükselen ham madde maliyetleri ve artan enerji masrafları dikkati çekti.

İflaslarda Kovid-19'la mücadele kapsamında firmalara sağlanan kredilerin geri ödenememesinin de etkili olduğu vurgulandı.

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