AA

Japonya’nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde şiddetli yağmur ve taşkında 2 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kumamoto'daki Kuma nehrinin şiddetli yağış sonrası taşmasıyla su baskınları meydana geldi.

Baskınlar sonucu oluşan toprak kaymasında nehir hattında bir köprü yıkıldı, ağaçlar devrildi ve evler sürüklendi.

Kumamoto eyaletinden yapılan bilgilendirmede, selde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişiden henüz haber alınamadığı bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kumamoto’ya yönelik rüzgar, yıldırım çarpması riskinin yanı sıra, nehir taşkınları ve su baskınlarının süreceği uyarısında bulundu.

Kumamoto ve Kagoşima'da yaşayan 203 bin kişi için tahliye merkezlerine sığınma çağrıları yapıldı. Şinkansen hızlı treninin bölgedeki faaliyetleri askıya alındı.

Afete yönelik kabinesiyle toplantı yapan Başbakan Abe Şinzo, Kumamoto eyaletinin yardım talebi kapsamında 10 bin Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personeli ile Afet Yönetim Bakanı Takeda Ryota’nın bölgeye gönderileceğini belirtti.

Yangın ve Felaket Yönetim Ajansından 450 kurtarma görevlisi ile 120 polis memurunun da afet bölgesine görevlendirildiği kaydedildi.