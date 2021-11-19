Japonya ve Çin Dışişleri Bakanlarından önemli görüşme

AA

Kyodo ajansının haberine göre görüşmede Hayaşi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili ülkesinin kaygılarını dile getirdi.

Hayaşi, Vang'a Çin'e ait gemilerin Doğu Çin Denizindeki iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan takımadalar etrafında Japonya kara sularını ihlal etmesine yönelik endişelerini aktardı.

AA'nın haberine göre; yaklaşık 40 dakika süren görüşmede iki bakan, iki ülke arası ilişkilere istikrara kazandırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Hayaşi, ayrıca Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemine dikkat çekti

"KARŞILIKLI TEHDİT YERİNE İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIĞI"

Vang da Japon mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun göreve başlamasından itibaren iki ülke liderlerinin aktif temas halinde olduğunu, yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerin yeni dönemin gereklerine uygun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını anımsattı.

Japonya'ya ilişkilerde istikrarı sürdürme, tarihsel sorunlar, Tayvan meselesi ve ikili ilişkilerin temelini ve karşılıklı güveni ilgilendiren diğer önemli konularda "geriye gitmekten veya çizgiyi aşmaktan kaçınma" çağrısı yapan Vang, ülkesinin ihtilaflı takımadalar, Hong Kong, Sincan, Güney Çin Denizi ve Tayvan konularındaki pozisyonunu aktardı.

Vang, Çin ve Japonya'nın bölgenin önemli oyuncuları ve dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olarak kendi halklarına, Asya'ya ve dünyaya fayda sağlamak üzere ikili ilişkilerini doğru yolda ilerletmesi gerektiğini belirterek, "Umarız Japonya Çin'in kalkınmasını objektif ve akılcı bir şekilde değerlendirip iki ülkenin karşılıklı tehdit değil iş birliği ortakları olduğu konusundaki uzlaşıya uygun hareket eder." dedi.

TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.