Japonya ve ABD, Wuhan'daki vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti - Haberler

AA

Japonya ve ABD, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının patlak verdiği Çin'in Wuhan kentinden vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti.

206 JAPON VATANDAŞI TAHLİYE EDİLDİ

AA'nın haberine göre; Japonya hükümeti, Wuhan'a gönderdiği charter uçağıyla 206 vatandaşını kentten çıkardı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ateş ve öksürük şikayeti bulunan 4 vatandaşının, başkent Tokyo'da enfeksiyon hastalıkları tedavisinde uzmanlaşmış bir hastaneye götürüleceğini açıkladı.

Diğerlerinin kendileri için tahsis edilmiş otobüslerle evlerine taşınacağı, virüs testlerinin sonucu açıklanana kadar evlerinden çıkmamalarının isteneceği belirtildi.

Evleri uzakta olanların da önceden belirlenmiş otellerde kalacakları ifade edildi.

Tahliye edilen Japon vatandaşlarından Takeo Aoyama, Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının hızla yayıldığını ve eve döndükleri için rahatladıklarını söyledi.

Japon yetkililer, Wuhan ve Hubey'de eve dönmek isteyen yaklaşık 650 Japon vatandaşının bulunduğunu, bugün Wuhan'a bir charter uçağı daha gönderileceğini bildirdi.

ABD'DE 240 VATANDAŞINI WUHAN'DAN ÇIKARDI

ABD de yeni tip koronavirüs salgınının yayıldığı Wuhan kentinden 240 vatandaşını charter uçağıyla tahliye etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, diplomatlar dahil 240 Amerikalıyı taşıyan charter uçağının, yakıt ikmali için Alaska'da durakladıktan sonra California'ya hareket edeceğini açıkladı.

Alaska'da ABD vatandaşlarının Hastalık Kontrol Merkezleri tarafından taramadan geçirileceği ve California'da 2 hafta boyunca geçici konutlarda gözetim altında kalacakları belirtildi.

VİRÜS ŞÜPHESİ TAŞIYAN KİŞİ SAYISI: 9 BİN 239

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişinin hayatını kaybettiğini, virüsten etkilenen sayısının 1239'unun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktığını açıklamıştı.

Ülkede virüs taşıdığından şüphelenilen kişi sayısı 9 bin 239'a yükselmiş, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı da 59 bin 990'a çıkmıştı.