Japonya ve ABD'den ikili ittifak vurgusu

AA

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'ya gelen Senatör Lindsey Graham liderliğindeki ABD heyetiyle ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kişida ile ABD heyeti, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için Japonya-ABD güvenlik ittifakı taahhütlerinin korunmasında mutabık kaldı.

AA'nın haberine göre; ülkesinin, bölgesel barış ve refahın korunması için çabaladığını ifade eden Kişida, ikili ittifakın önemine dikkati çekerek bu ittifakın "siyasi parti farklılıklarını" ortadan kaldırdığını belirtti.