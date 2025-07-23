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        Haberler Bilgi Spor Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? VNL Filenin Sultanları çeyrek final maçı hangi kanalda?

        Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakasında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, Japonya-Türkiye voleybol maçının tarihi ve yayıncı kuruluşu sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte 2025 Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek final maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:15
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        • 1

          Japonya-Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. Grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 6. sırada tamamlayan ay-yıldızlıların, çeyrek final maç programı belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final etabında Japonya'yı yenmesi durumunda, yarı finalde, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki, "Japonya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? VNL Filenin Sultanları çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Japonya-Türkiye voleybol maçı, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da başlayacak.

        • 3

          JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Atlas Arena'da oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          YARI FİNAL RAKİBİMİZ BREZİLYA VEYA ALMANYA OLACAK

          Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

          Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

        • 5

          FİLENİN SULTANLARI FİNAL KADROSU

          Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

          Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

          Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

          Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

          Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge.

        • 6

          ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI

          2025 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının TSİ programı şöyle:

          23 Temmuz Çarşamba:

          17.30 İtalya-ABD

          21.00 Polonya-Çin

          24 Temmuz Perşembe:

          17.30 Japonya-Türkiye

          21.00 Brezilya-Almanya

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