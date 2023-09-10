Japonya-Türkiye maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.