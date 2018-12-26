Japonya ticari balina avcılığına yeniden başlıyor

Ticari balina avcılığı soyu tükenmekte olan balina türleri için tehdit oluşturuyor.

Japonya, hayvan hakları ve çevrecilerin tepkilerine rağmen yaklaşık 30 yıllık yasağı kaldırıp ticari balina avcılığına Temmuz ayından itibaren yeniden başlayacaklarını duyurdu.

Tokyo, 1986'da balinaların neslinin korunması için ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkacağını açıkladı. Japonya, 1951 yılından bu yana Komisyon üyesiydi.

Japon yetkililer balina yemenin ülke kültürünün bir parçası olduğunu savunuyor.

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'Bilimsel araştırma' gerekçesiyle Japonya'da yıllarca balina avcılığı yapılmıştı. Balinaların etleri de satılıyordu.

Tokyo'nun ticari balina avcılığına getirilen yasağın kaldırılmasına karşı çıkan çevreciler ve hayvan hakları savunucuları bu kararın çok ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.

Balina etinden yapılan suşi.

Yasağın kaldırılması, IWC koruması altındaki minke balinaları gibi çok sayıda farklı balina türünün de serbestçe avlanabileceği anlamına geliyor.

Hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, ticari balina avcılığının Japon karasuları ve ekonomik bölgesiyle sınırlı kalacağını söyledi.

Dolayısıyla Japonya, Antarktika sularında ve güney yarımkürede avlanamayacak.

Uluslararası hukuk uyarısı

Japon hükümetinden yapılan açıklamada IWC'nin 'amaçlarından biri olan sürdürülebilir ticari balina avcılığına yeterli destek vermediği' eleştirisi de yapıldı.

Japonya'da sahil kesiminde yaşayan topluluklar yüzyıllar boyunca balina avcılığı yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ana et kaynağının balina olmasıyla tüketimi de hızla arttı.

Japonya 'bilimsel araştırma' programı kapsamında balina avcılığı yapıyordu.

Japon Asahi gazetesine göre balina etinin tüketim oranı, Japonya'da satılan tüm etin yalnızca yüzde 0,1.

Japon hükümetinden av yasağının kalkacağı açıklaması gelmeden önce açıklama yapan, Avustralya'daki Uluslararası İnsan Toplumu Başkanı Nicola Beynon, Japonya'nın 'uluslararası hukuk sınırları dışında davrandığını' söyledi.

Greenpeace'in Japonya temsilciliği hükümete kararı yeniden değerlendirmeleri uyarısı yaptı ve Haziran'da G20 zirvesine ev sahipliği yapacak Japonya'nın eleştirilerin hedefinde olabileceğini söyledi.

Japonya, IWC'den ayrılsa da yine de bazı uluslararası yasalar çerçevesinde hareket etmek zorunda.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre ülkeler, uluslararası kuruluşlarla birlikte 'balinaların korunması ve bilimsel faaliyetler kapsamında incelenmesi' konularında işbirliği yapmalı. Metinde hangi uluslararası kuruluş olduğu belirtilmiyor.