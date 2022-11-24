Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022

Japonya teknik direktörü galibiyeti anlattı

Dünya Kupası'nın E Grubu'nun ilk maçında büyük bir sürpriz yaparak Almanya'yı 2-1 mağlup eden Japonya'da teknik direktör Hajime Moriyasu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu

Giriş: 24.11.2022 - 00:54 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya teknik direktörü galibiyeti anlattı
HABERTURK.COM

Dünya Kupası'nda Japonya ile Almanya karşılaştı. Maçtan önce favori gösterilen Almanya, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ilk yarısında 1-0 önde olan Panzerler ikinci yarıda Ritsu Doan ve Takuma Asano'dan darbeyi yedi.

Galibiyet gollerini atan isimlerin Almanya Ligi'nde forma giymesi hatırlatılan Moriyasu, "Birçok futbolcu yeteneklerini geliştirmek için Almanya'ya gitti ve bugün bunu gösterdiler. Almanya'da Japon futbolunun gelişimine katkıda bulunan çok sayıda harika insan ve oyuncu var. Almanya'dan futbol hakkında öğrenmeye devam etmek istiyoruz. Futbolumuzun geleceği bu olacak" ifadelerini kullandı.

Almanya karşısında savunmaya daha fazla odaklanmaları gerektiğini bildiklerini söyleyen Hajime Moriyasu, "Bu yüzden sistemi değiştirdim. Futbolcular da, nasıl oynamaları gerektiğini hemen anladılar" diye konuştu.

2-1 kazandıkları maç için, "Bu büyük bir sürpriz. Suudi Arabistan'ın, Arjantin karşısında aldığı galibiyeti gördük. Asya ülkeleri futbolda küresel standartlara ulaşıyor" diyen 54 yaşındaki teknik adam, son olarak, "Büyük bir galibiyeti kutladık ama turnuva devam ediyor. Bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" sözlerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunmuştu, toprağa verildi
Kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunmuştu, toprağa verildi
En güzel Öğretmenler Günü mesajları...
En güzel Öğretmenler Günü mesajları...
Elazığ TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama
Elazığ TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama
Bu il ve ilçeler fay hattı üzerinde!
Bu il ve ilçeler fay hattı üzerinde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.