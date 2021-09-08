Japonya, Suga sonrası yeni başbakanını ekim başında seçmeyi planlıyor

AA

Geçen hafta Başbakan Suga'nın, 29 Eylül'deki LDP liderlik seçimlerine katılmama kararını açıklaması sonrası Japonya iç siyasetinde hareketlilik sürüyor.

Kyodo ajansının Suga kabinesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) 29 Eylül'deki liderlik iç seçimlerinin sonucu beklenecek.

Daha sonra hükümet, LDP'nin yeni genel başkanını, 4-8 Ekim haftasında olağanüstü toplayacağı Şuugiin genel kurulunda oylamaya sunacak.

Seçim takviminin planlandığı doğrultuda işletilmesi halinde, yeni başbakan aynı hafta genel kurulda resmen yemin edecek ve Suga'nın halefi olarak başbakanlık koltuğuna oturacak.

Mevcut siyasi aritmetiğinde LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyeti altındaki Şuugiin'de LDP'nin yeni başkanının, başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

LDP kaynaklara göre parti içi seçimlerde İdari ve Düzenleyici Reform Bakanı Kono Taro, eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, eski İçişleri ve İletişim Bakanı Takaiçi Sanae ile eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru yarışacak.

Önceki Başbakan Abe Şinzo'nun sağlığını gerekçe göstererek istifası sonrası Eylül 2020'de göreve gelen Suga geçen hafta, 29 Eylül'deki LDP liderlik seçimlerine katılmama kararı aldığını açıklamıştı.

Kyodo, hükümetin bu planı sonrası olağan genel seçimlerin en erken 7 Kasım'da düzenlenebileceğini bildirdi.