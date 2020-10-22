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Japonya Savunma Bakanı Kişi'den Okinawa'ya ilk ziyaretinde "Çin ve Kuzey Kore" vurgusu

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Çin ve Kuzey Kore'nin "bölge güvenliğini tehdit eden" faaliyetlerine karşı tetikte olunması gerektiğini söyledi.

22.10.2020 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya Savunma Bakanı Kişi'den Okinawa'ya ilk ziyaretinde
AA

Bakan Kişi, göreve geldiği eylül ayı sonrası, ülkenin en güneyinde bulunan Okinawa eyaletinde konuşlu askeri üslere ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Naha ilçesindeki Hava Öz Savunma Kuvvetlerini (ASDF) denetleyen Kişi, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel güvenliği tehdit eden faaliyetlerine tepki gösterdi.

Kişi, nisanda Okinawa'ya bağlı Yonaguni adası yakınlarında seyreden uçak gemisini ve Kagoşima açıklarında Amami-Oşima adası civarındaki şüpheli denizaltı hareketliliğini anımsattı.

ASDF jetlerinin Çin'e ait askeri uçaklarla birçok kez karşılaştığını belirten Kişi, bölgenin değişken güvenlik ekseninde Japon birliklerinin "hazırbulunurluğunu" övdü.

"Kuzey Kore 2016'dan beri 70'ten fazla balistik füze denemesi yaptı. Çin de Japonya etrafında hareketliliğini artırıyor." diyen Kişi, ülkenin güvenliği sorumluluğunu taşıyan ASDF personelinin tetikte ve uyanık olmasını istedi.

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