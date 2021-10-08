Hafta başında mecliste seçilen Başbakan Kişida Fumio, 24 Ekim'de düzenlenecek Danışman Meclisi (Sangiin) ara seçimleri kampanya dönemi konuşmasında Kovid-19 ile mücadeleye değindi.

Salgının etkisindeki ülke ekonomisine "soluk aldırmayı hedeflediğini" belirten Kişida, "Geniş çaplı bir ekonomi teşviki ya da Kovid-19 reaksiyon paketi uygulama ihtiyacını fazlasıyla hissediyorum." dedi.

Kyodo ajansı, ülkenin doğusundaki Şizuoka ile güneybatısındaki Yamaguçi eyaletlerinde 24 Ekim'de düzenlenecek Sangiin ara seçimlerinin Kişida kabinesinin ilk sınavı olacağına dikkati çekti.

Muhalefet partilerinin katılımıyla gelecek hafta yapılacak soru-cevap oturumu sonrası Kişida, meclisi feshedip, 31 Ekim'de düzenlenecek 2021 olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemini başlatacak.

Geçen hafta iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığına seçilen Kişida, hafta başında 465 koltuklu Temsilciler Meclisi'nde 311 oy, 245 koltuklu Danışman Meclisi'nde 141 oy alarak Japonya’nın 100. Başbakanı olmuştu.