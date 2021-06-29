Japonya'nın seri katiline ölüm cezası onandı

Japon haber ajansı Kyodo’nun haberine göre, Yüksek Mahkemeye başkanlık eden Yargıç Yuko Miyazaki "Karadul" olarak bilinen Chisako Kakehi’nin (74) kendine güven duyan erkekleri siyanür içirerek öldürmesinin "güçlü bir cinayet kastına dayalı hesaplanmış, acımasız bir suç", sanığın cezai sorumluluğunun son derece ağır ve hakkındaki ölüm cezasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Yargıç Miyazaki, Kakehi'nin temyiz başvurusunu reddederek hakkındaki ölüm cezasını onadı.
Kakehi, 2007-2013 yıllarında sevgilileri Masanori Honda (71) ve Minoru Hioki (79) ile kocası Isao Kakehi’yi (75) siyanür ile zehirleyerek öldürmek ve akrabası Toshiaki Suehiro’yu (79) öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyordu.
KARADUL LAKABI NEREDEN GELİYOR?
Hayatına giren kişileri mirasları için zehirleyerek öldüren Kakehi, çiftleştikten sonra erkek eşlerini öldüren zehirli "Karadul" örümceğine benzetiliyordu.
2014 YILINDA TUTUKLANMIŞTI
Kakehi, dördüncü kocası Isao Kakehi’nin evlendikten bir ay sonra Kyoto yakınlarındaki evinde ölü bulunmasının ardından 2014 yılının ocak ayında tutuklanmıştı.
Mahkeme 2017 yılında, 3 kişiyi öldürmek ve 1 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek suçundan Kakehi’nin asılarak idam edilmesine hükmetmişti.
TEMYİZ BAŞVURUSU YAPILDI
Savunma avukatlarının Kakehi hakkındaki idam kararına ilişkin temyiz başvurusu 2019 yılında Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.
9 MİLYON DOLAR KAZANÇ
Çöpçatanlık ajanslarında "zengin ve çocuksuz" erkekleri aradığı kaydedilen Kakehi’nin öldürdüğü kişilerden 10 yıl boyunca 9 milyon dolar kazanç sağladığı tespit edilmişti.
Kakehi’nin avukatları haziran başında, demansının (bunama) giderek kötüleştiği için müvekkillerinin bir dava sürecinde yer aldığının bilincinde olmadığını iddia ederek yeni bir psikiyatrik değerlendirme talep etmişti.
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