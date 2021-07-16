Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneydoğusundaki Haçicoo adalarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, volkanik Haçicoo adalarında yerel saatle 13.20'de 10 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.