Japonya'nın güneyindeki bitişik bölgede yabancı denizaltı saptandı

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), Kagoşima'ya bağlı Amami-Oşima'nın batısındaki bitişik bölgede, uyruğu belirsiz denizaltı tespit etti.

Japon kara sularına yakın seyreden ve kuzeydoğuya yönelen yabancı denizaltıya yönelik bölgeye Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) fırkateyni ve devriye uçağı sevk edildi.

Denizaltının, ülke kara sularını ihlal etmeden bitişik bölgeden ayrılarak Doğu Çin Denizi'ne doğru hareket ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, denizaltının Çin donanmasına ait olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

NHK, Haziran 2020 sonrasında ilk kez, bitişik bölgede deniz yüzeyine çıkmadan seyreden ve kimliğini belli etmeyen bir denizaltının saptandığını aktardı.