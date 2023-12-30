Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Japonya'nın fastfood'u: Ramen

        Japonya'nın fastfood'u: Ramen

        Japonya'da saatlerce kaynamış et veya sebze sularından yapılmış erişteli, et parçalı bir çorba yemeği olan Ramen günlük hayatın vazgeçilmez bir konfor lezzeti. Günün saatlerine göre veya malzemelere göre çeşitlilik gösteren Ramen, Japonya'da vazgeçilmez ancak sağlıklı bir fastfood. Tokyo'nun ünlü Tsukiji Balık Pazarı ise 'yağlı ton balığı' ile sosyal medyanın en favori yiyecek içecek merkezine dönüşmüş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya'nın fastfood'u: Ramen
        ABONE OL
        ABONE OL

        Japonya´da günlük hayatın hızına göre şekillenmiş bir fastfood olan Ramen, malzemeleriyle bir fastfood´dan çok daha sağlıklı bir konfor yemeği.

        Saatlerce kaynayan et, balık veya sebze suyuna eklenen Uzakdoğu eriştesi, kurutulmuş yosun, ince kıyılmış pırasa gibi taze sebzeler ve bir dilim et Tokyo´da her yerde hızlıca bulunabilecek Ramen´in ana malzemeleri arasında yer alıyor.

        Otomatlarla hızlıca sipariş verilen Ramen dükkanları, hemen hemen her mahallede bulunuyor ve yerel halk tarafından da sıkça tercih ediliyor. Uygun fiyatına rağmen son derece sağlıklı olan Ramen yemeği, özellikle kışın sıcak çorbasıyla ısıtıyor, erişte ve et içeriğiyle doyuruyor.

        Tiktok videolarıyla son yıllarda ünlenen Tsukiji Balık Pazarı ise yağlı ton sushileriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelmiş. Taze deniz ürünlerinin sabah erken saatlerde satışına başlanan pazarda, başya yağlı ton balığı ürünleri olmak üzere ayaküstü Japonya mutfağının lezzetleri sunuluyor.

        Tokyo´daki büyük balık pazarından ayrılarak Ginza semtine yakın bir yere konumlandırılan pazarda, sushi restoranlarında özenle taze balıktan hazırlanmış yağlı ton sushileri şimdiden dünya çapında üne kavuştu. Tsukiji Balık Pazarı´nda ayaküstü pişirilip satılan taze deniz ürünlerinin yanı sıra Japonya´nın en sevdiği meyve olan çilekten hazırlanmış tatlılar göz dolduruyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ramen
        #Japonya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa