Japonya'nın fastfood'u: Ramen

Japonya´da günlük hayatın hızına göre şekillenmiş bir fastfood olan Ramen, malzemeleriyle bir fastfood´dan çok daha sağlıklı bir konfor yemeği.

Saatlerce kaynayan et, balık veya sebze suyuna eklenen Uzakdoğu eriştesi, kurutulmuş yosun, ince kıyılmış pırasa gibi taze sebzeler ve bir dilim et Tokyo´da her yerde hızlıca bulunabilecek Ramen´in ana malzemeleri arasında yer alıyor.

Otomatlarla hızlıca sipariş verilen Ramen dükkanları, hemen hemen her mahallede bulunuyor ve yerel halk tarafından da sıkça tercih ediliyor. Uygun fiyatına rağmen son derece sağlıklı olan Ramen yemeği, özellikle kışın sıcak çorbasıyla ısıtıyor, erişte ve et içeriğiyle doyuruyor.

Tiktok videolarıyla son yıllarda ünlenen Tsukiji Balık Pazarı ise yağlı ton sushileriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelmiş. Taze deniz ürünlerinin sabah erken saatlerde satışına başlanan pazarda, başya yağlı ton balığı ürünleri olmak üzere ayaküstü Japonya mutfağının lezzetleri sunuluyor.

Tokyo´daki büyük balık pazarından ayrılarak Ginza semtine yakın bir yere konumlandırılan pazarda, sushi restoranlarında özenle taze balıktan hazırlanmış yağlı ton sushileri şimdiden dünya çapında üne kavuştu. Tsukiji Balık Pazarı´nda ayaküstü pişirilip satılan taze deniz ürünlerinin yanı sıra Japonya´nın en sevdiği meyve olan çilekten hazırlanmış tatlılar göz dolduruyor.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.