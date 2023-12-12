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        Haberler Yaşam Japonya'nın en yaşlısı hayatını kaybetti

        Japonya'nın en yaşlısı hayatını kaybetti

        Japonya'nın en yaşlısı olarak bilinen Tatsumi Fusa'nın 116 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:48
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        Japonya'nın en yaşlısıydı...
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        Osaka metropolündeki Kaşiwara kentinden bir yetkili, basına yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Tatsumi'nin 116 yaşında öldüğünü söyledi.

        Yetkili, 25 Nisan 1907'de Osaka'nın Yao bölgesinde dünyaya gelen Tatsumi'nin, hayatının son 10 yılına yakın dönemini Kaşiwara'daki bir bakım merkezinde geçirdiğini belirtti.

        Ulusal basında, 110 yaşına kadar temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen Tatsumi'nin ay başından bu yana nefes almakta güçlük çektiği belirtildi.

        Devlet televizyonuna NHK'de "Yaşlılara Saygı Günü" kapsamında eylülde yayınlanan görüntülerde, tekerlekli sandalyedeki Tatsumi'nin bakım merkezi çalışanlarıyla bir araya geldiği görülmüştü.

        Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı kayıtlarına göre, Tatsumi, Nisan 2022'de Fukuoka kentinde 119 yaşında ölen Tanaka Kane'nin 'Japonya'nın en yaşlısı' olarak hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanı elde etmişti.

        *Haberin temsili görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Tatsumi Fusa
        #Japonyanın en yaşlısı
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