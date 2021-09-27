Japonya'nın en kariyerli başpehlivanı Hakuho sumoyu bırakıyor

Kyodo ajansının haberine göre, ülkenin en kariyerli başpehlivanı olarak bilinen Hakuho, yaşadığı sağ diz sakatlığı sonrası sumoyu bırakıyor.

Moğol asıllı 36 yaşındaki "Yokozuna" Hakuho'nun 1187 kariyer galibiyeti ve 1093 profesyonel maç zaferiyle birlikte 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu bulunuyor.

1,92 metre ve 155 kilo sporcunun sumoyu bırakma kararı aldığı kaydedildi. Sağ dizindeki sakatlık sonrası Hakuho, son yıllarda aralıklarla maçlara çıkmıyordu.

Hakuho, geçen yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) de yakalanmıştı.