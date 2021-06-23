Tokyo'daki hayvanat bahçesinde Şin Şin'in ikiz yavrusu oldu

AA

Kyodo'daki habere göre, Ueno Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, 15 yaşındaki "Şin Şin" isimli pandanın ikiz yavrusu olduğu duyuruldu.

Şin Şin ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, yavru pandaların ağırlıklarının 124'er gram olduğu kaydedildi.

Ueno Hayvanat Bahçesi Müdürü Yutaka Fukuda, hayvanat bahçelerinde ilk defa ikiz pandaların dünyaya geldiğini, bu güzel haberi ilk duyduğunda sevinçten çığlık attığını söyledi.